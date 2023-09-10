Нічна атака по Києву: знищено 26 дронів, уламки впали в кількох районах – все, що відомо

В ніч проти 10 вересня Росія атакувала Київ дронами типу "Шахед". У столиці працювала протиповітряна оборона, у п'ятьох районах зафіксували падіння уламків дронів та загоряння. Одна людина постраждала унаслідок атаки.

Орієнтовано о 01:30 у Києві та області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, у регіоні працювала ППО. 24 Канал зібрав усе, що відомо про наслідки атаки.

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Росія атакувала у кілька хвиль

За даними Повітряних сил, Росія здійснила атаку ударними БпЛА типу "Шахед" з Північного напрямку (з російського Курська).

Було зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини, з них сили Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших Сил оборони України знищили 26 дронів.

Наслідки падіння уламків у Києві

У ДСНС повідомили, що падіння уламків зафіксували у п'ятьох районах столиці: Святошинському, Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому. На місці працювали екстрені служби.

У Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки, сталося загоряння. Інформації щодо постраждалих не надходило.

У Соломʼянському районі уламки впали на проїжджій частині, у Подільському районі – на відкриту місцевість.

Уламок потрапив у квартиру на 24 поверсі

Крім того, внаслідок падіння уламка на 25-поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі. Потерпілих, на щастя, немає.

У КМДА повідомляли, що господарі самотужки загасили вогонь.

До ліквідації наслідків атаки було залучено 35 рятувальників та 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків / Фото ДСНС

У КМДА зазначили, що більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію. Водночас в результаті атаки були пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

Є постраждалий – без загрози життю

Одна людина постраждала у Подільському районі Києва – у неї гостра реакція на стрес. Медики надавали допомогу постраждалому на місці, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко станом на ранок розповів про безпекову ситуацію в регіоні.

Він уточнив, що внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Усі екстрені служби працюють на місці події.

Вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено 8 приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають,

– ідеться в повідомленні.

! Крім того, в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій – навчально-реабілітаційний центр.



Вибухи у Києві 10 вересня / Фото Reuters

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Момент атаки Росії на столицю / Фото Reuters

ППО працювала не лише на Київщині

Ворог запускає ударні дрони групами і на різні напрями, аби розосередити увагу нашої протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Наша ППО працювала не тільки на Київщині, а й в інших областях. Зокрема, у Сумській області було знищено дрон.

"Окупанти намагаються якомога більше охопити напрямків для того, щоб розосередити увагу ППО та ускладнити відбиття нападу. Але Сили оборони дають той результат, що й завжди", – підкреслив речник Повітряних сил.

Зауважимо, що повітряна тривога у Києві лунала майже 3 години.