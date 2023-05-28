Загоряння причепу вантажівки й пожежа у лісі: які наслідки нічної атаки на Київщині

28 травня ніч видалася вкрай неспокійною для жителів Київщини. Повітряна тривога у регіоні тривала майже 6 годин.

З початку травня це 14 повітряна атака російського ворога на Київщину. Вона виявилася наймасовішою.

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Наслідки дронової атаки на Київщину

Так, російський ворог атакував область БпЛА. Завдяки ефективній роботі ППО всі ворожі цілі були знищені. На щастя, фактів влучань не зафіксовано.

Втім, унаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку – вибиті вікна, в іншій – вибило вікна в одному із закладів харчування. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків атаки.

В ОВА зазначили, що власникам пошкоджених будівель буде надана вся необхідна допомога.

Крім того, падіння уламків призвело до лісової пожежі та займання трав’яної підстилки в декількох місцях. Вони оперативно локалізовані.

Також зафіксовано загоряння причепу вантажного автомобіля – пожежа ліквідована, ще в одній з автівок пошкоджені вікна.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків падіння уламків.

Наслідки нічної атаки на Київщині / фото поліції

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