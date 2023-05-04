Нічна атака на Одесу: знищили 12 "Шахідів", кілька дронів вдарили по гуртожитках

Росія знову атакувала Україну "Шахідами". В ніч проти 4 травня окупанти вдарили по Одесі.

Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що росіяни атакували Одесу 15 Shahed-131/136. На щастя, більшість ворожих дронів знищила наша ППО.

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Що відомо про атаку дронами на Одесу

По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136. 12 знищено силами протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп,

– розповів спікер ОК "Південь".

За його даними, на жаль, 3 ворожі дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.

"Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", – запевнив Назаров.

Він також показав фото дронів, на яких російські загарбники цинічно та "сакрально" показали "причину" атаки.



Що росіяни пишуть на своїх дронах / Фото Назарова



Окупанти цинічно намагаються знайти "причину" атак на мирних людей в Україні / Фото Назарова

Варто зазначити, що офіційно Володимир Зеленський пояснював, що Україна захищає лише власні міста та села на своїй території. Тобто наші сили не атакують ані Путіна, ані Москву.

У Росії ж бідкались та заявили, що Кремль "залишає за собою право вжити заходів у відповідь де і коли вважатиме за потрібне". Окрім того, Москва розцінила ці дії як "сплановану терористичну акцію і замах на президента напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня".

Тоді ж речник Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що формулювання пресслужби Путіна є доволі дивними.

"Теракт – це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську, і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників", – пояснив речник Зеленського.