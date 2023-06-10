Вночі ворог випустив по Україні 8 ракет та 35 "Шахедів": скільки вдалося збити
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі військові країни-агресора вкотре атакували нашу державу. Окупанти вдарили ракетами та іранськими дронами.
Вночі 10 червня російські загарбники завдали удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині. Окрім того, атакували Одеську та Харківську область.
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Скільки ракет та дронів збили наші захисники цієї ночі
У Повітряних силах розповіли, що цієї вночі ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер". Також окупанти застосували ударні БпЛА іранського виробництва – "Шахеди".
Окрім того, агресор атакував Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування й ударними дронами відповідно.
Загалом російські військові випустили по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах з північного та південного напрямків вісім 8 ракет наземного базування різних типів та 35 "Шахедів" – з району східного узбережжя Азовського моря.
Знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів "Shahed-136/131",
– зазначили у Повітряних силах.
Також додали, що атака тривала з 23:00 9 червня по 05:00 10 червня. До речі, за минулу добу, Сили оборони знищили дванадцять ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня, зокрема, "Орлан-10", "Zala" та "Supercam".
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На Одещині є жертви та постраждалі
- Окупанти атакували Одещину іранськими дронами та ракетами. Наші захисники збили усі 8 "Шахедів". Однак, уламки одного з дронів влучили у квартиру дев'ятиповерхівки. Спалахнула пожежа.
- На жаль, троє людей загинули. Ще 27 – постраждали, серед них троє дітей.
- Також в ОВА повідомили, що вночі ворог атакував Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 людей.
- Окрім того, під час ракетного удару внаслідок розльоту уламків та вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки. Ще три людини отримали поранення.