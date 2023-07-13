Нічна атака по Україні: одна із ракет була запущена із Джанкоя

Під час нічної атаки України 13 липня російські загарбники запустили балістичну ракету "Іскандер-М". Пуск було здійснено з району Джанкоя.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, перехопити ракету не вдалося.

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Окупанти пустили ракету по Україні із Джанкоя

Як розповів Ігнат, вночі російські війська запустили балістичну ракету "Іскандер-М" із району Джанкоя. На жаль, перехопити її не вдалося, бо нашим захисникам не вистачає засобів для протидії балістичним цілям.

Окрім цього, терористи запустили по Україні ракети "Калібр" і дрони-камікадзе. 20 "Шахедів" та крилаті ракети вдалося знищити.

Що відомо про нічну атаку України 13 липня

Вночі 13 липня внаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр".

До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобами ППО у повітряному просторі Києва було виявлено і знищено близько десятка ворожих цілей.

За однією з адрес рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового будинку. Травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації відмовилися. Було врятовано та виведено на безпечну відстань ще 1 особу.

У 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. Відомо про 2 потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано.

Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах. Пожежу ліквідували.

Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.