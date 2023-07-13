Нічна атака по Україні: одна із ракет була запущена із Джанкоя

13 липня 2023, 12:05
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Під час нічної атаки України 13 липня російські загарбники запустили балістичну ракету "Іскандер-М". Пуск було здійснено з району Джанкоя.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, перехопити ракету не вдалося.

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Окупанти пустили ракету по Україні із Джанкоя

Як розповів Ігнат, вночі російські війська запустили балістичну ракету "Іскандер-М" із району Джанкоя. На жаль, перехопити її не вдалося, бо нашим захисникам не вистачає засобів для протидії балістичним цілям.

Окрім цього, терористи запустили по Україні ракети "Калібр" і дрони-камікадзе. 20 "Шахедів" та крилаті ракети вдалося знищити.

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Що відомо про нічну атаку України 13 липня

  • Вночі 13 липня внаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр".
  • До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.
  • БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобами ППО у повітряному просторі Києва було виявлено і знищено близько десятка ворожих цілей.
  • За однією з адрес рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового будинку. Травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації відмовилися. Було врятовано та виведено на безпечну відстань ще 1 особу.
  • У 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. Відомо про 2 потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано.
  • Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах. Пожежу ліквідували.
  • Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

Автор: Софія Ропан