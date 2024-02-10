Вночі окупанти вдарили по Україні 31 "Шахедом": скільки збили сили ППО

10 лютого 2024, 07:15
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія напередодні ввечері та вночі атакувала Україну "Шахедами". Наші військові збивали ворожу зброю.

На жаль, не вдалось уникнути трагічних наслідків у Харкові, також били по Миколаївщині та Одесі.

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Що відомо про нічну атаку "Шахедами"

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 26 БпЛА типу Shahed-136/131,
– розповіли у Генштабі ЗСУ. 

Вони уточнили, що українські Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 18 ворожих безпілотників.

Згодом дані уточнили Повітряні сили ЗСУ. Вони пояснили, що окупанти:

  • били по Україні з Балаклави та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму та Курської області Росії;
  • атакували 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131;
  • бойовою роботою ЗСУ знищили 23 "Шахеди" у межах Одеської та Харківської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби,
– уточнили військові.  


Як успішно відпрацювали бійці ЗСУ по "Шахедах" окупантів 

Росія атакувала Харків: моторошні наслідки

  • Вибухи в Харкові пролунали орієнтовно о 22:44 9 лютого. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що три російські дрони атакували заправку у Немишлянському району Харкова.
  • На жаль, там вулицею розтеклось пальне, яке горіло. Внаслідок цього згоріло 15 житлових будинків. На момент трагедії там були люди. 
  • Станом на ранок 10 лютого щонайменше 7 жертв, серед загиблих троє дітей 4, 7 років та немовля. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.
Автор: Діана Квасневська