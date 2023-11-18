Нічна атака "Шахедами": ворог пошкодив інфраструктурні будівлі на Чернігівщині
Джерело:ОК "Північ"
Росія в ніч проти 18 листопада атакувала Україну дронами типу "Шахед". Окупанти пошкодили інфраструктурні будівлі в Чернігівській області.
Військові ще уточнюють наслідки атаки ворога. Проте відомо, що росіяни "Шахедами" влучили в об'єкти інфраструктури в Одеській та Запорізькій області.
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Які наслідки атаки по Чернігівській області
Російські окупанти вночі атакували Чернігівську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби Повітряних Сил ЗСУ відбили атаки ворога.
В результаті наземних вибухів пошкоджено інфраструктурні будівлі, інформація про загиблих не зафіксована,
– заявили військові.
Вони також додали, що уточнюють інформацію щодо наслідків терористичної атаки ворога.
Росія масовано атакувала Україну "Шахедами"
- Російські окупанти у ніч проти 18 листопада випустили по Україні 38 дронів-камікадзе типу "Шахед" з північного та південно-східного напрямків – тобто з Курської області та Приморсько-Ахтарська.
- Наші військові зуміли збити 29 ворожих дронів. Їх ліквідували з допомогою авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.
- У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що на підльоті до Києва збили всі ворожі дрони – орієнтовно 10 одиниць. Окрім того, ППО працювала у Хмельницькій області.
- У Запоріжжі військові збили 4 з 8 безпілотників. На жаль, там внаслідок атаки спалахнула пожежа на об'єктах інфраструктури.
- В Одеській області вороги також влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там спалахнула пожежа, поранений цивільний працівник підприємства.