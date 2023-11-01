Нічна атака "Шахедами": ворог влучив по нафтопереробному заводу в Кременчуці

Російські окупанти у ніч проти 1 листопада атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворожа зброя влучила по нафтопереробному заводу в Кременчуці Полтавської області.

Глава Полтавської ОВА розповів, що тривога в області тривала понад чотири години. Адже ворог неодноразово атакував регіон вночі проти 1 листопада.

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Що відомо про атаку по нафтопереробному заводу

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що російські загарбники у ніч проти 1 листопада неодноразово атакували регіон.

На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована,

– заявила обласна влада.

За їхніми словами, попередньо люди не постраждали. Дані про руйнування з'ясовують, адже на місці працюють потрібні служби.

На жаль, підприємство не працює.

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації повідомив, що в області також працювала ППО.

ЗСУ збили 18 ворожих дронів

Росія у ніч проти 1 листопада атакувала Україну ракетою Х-59 та "Шахедами". Частину дронів та ракету запускали з Курської області Росії, частину – з південно-східного напрямку, тобто Приморсько-Ахтарська.

Наші військові збили 18 з 20 дронів-камікадзе та ворожу ракету. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти в ніч проти 1 листопада 2023 року атакували об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти.

У Полтавській області вибухи чули біля міста Миргород. Про наслідки гучних вибухів біля міста наразі влада нічого не повідомляла.

Окрім Полтавщини, російські загарбники атакували Хмельницьку область. Глава обласної військової адміністрації повідомляв про роботу ППО.

Кременчуцький нафтопереробний завод є найбільшим українським підприємством з виробництва нафтопродуктів. На жаль, ворог не вперше з 24 лютого 2022 року атакує його.



Росія атакувала Україну дронами та ракетою