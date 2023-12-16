Нічна атака "Шахедами": всі дрони, які летіли на Київ, знищено

Вночі Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Відпрацювала протиповітряна оборона.

Це вже шоста повітряна атака на столицю за грудень. Місцева влада повідомила, що всі дрони вдалося знищити.

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Що відомо про цю нічну атаку на Київ

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Начальник КМВА зазначив, що, судячи з озброєння, яке застосували окупанти, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023-го. Тоді загарбники постійно змінювали, комбінували, чергували види й типи засобів повітряного ураження.

Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні дрони, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали" летять на Київ по черзі, зміняючи один одного.

Сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог знов кинув на столицю баражуючі боєприпаси "Shahed". БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені. Внаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав,

– розповів Сергій Попко.

Додав, що агресор посилив повітряні удари по столиці України. Начальник КМВА також закликав усіх киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди дотримуватися правил безпеки.

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опівночі Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Київській області. Уже через кілька хвилин зазначили, що БпЛА у Броварському районі, прямують курсом на Київ. У КМВА написали, що працює ППО. Зауважимо, що загарбники спрямували "Шахеди" не лише на столицю.