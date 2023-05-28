Нічна атака "Шахедів": у Генштабі уточнили дані щодо запущених і збитих дронів

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів та здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. За уточненою інформацією, вночі 28 травня Росія завдала чергового масованого удару, застосувавши 59 іранських ударних БпЛА Shahed.

Українські захисники збили 58 з них. Загалом, протягом цієї доби загарбники завдали 91 авіаційний удар та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 18 ворожих атак.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявляють.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби вони:

завдали авіаційних ударів в районах Кіндратівки, Басівки, Могриці, Миропілля та Славгорода Сумської області та Плетенівки та Вовчанських Хуторів Харківської області;

здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст, Мурав'ї Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Прогрес, Дем'янівка, Манухівка Сумської області; Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки на Харківщині.



На Куп'янському напрямку противник протягом доби вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Також росіяни завдали авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали:

Колодязне,

Красне Перше,

Фиголівка,

Новомлинськ,

Дворічна,

Западне,

Масютівка,

Кислівка,

Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби окупанти зовсім не проводили наступальних дій. Однак завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів:

Ягідне Харківської області;

Сергіївка, Білогорівка Луганської області;

Іванівка, Спірне, Рай-Олександрівка, Веселе Донецької області.

Своєю чергою, артилерійських обстрілів зазнали:

Невське, Білогорівка Луганської області;

Торське, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області.



Українські захисники відбивають ворожі атаки / Фото Генштабу ЗСУ

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На Бахмутському напрямку протягом доби росіяни вели марні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Окрім цього, вони завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів:

Предтечине,

Біла Гора,

Курдюмівка,

Нью-Йорк,

Яблунівка Донецької області.

Від ворожих обстрілів постраждали:

Василівка,

Привілля,

Оріхово-Василівка,

Григорівка,

Богданівка,

Часів Яр,

Іванівське,

Ступочки,

Предтечине,

Костянтинівка,

Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни не проводили наступальних дій. Проте вони:

завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки, Водяного, Первомайського;

здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили 12 ворожих атак в районі міста Мар'їнка. Також ворог завдав там авіаційного удару. Окрім того, російських обстрілів зазнала Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Вугледара, а також здійснили обстріли населених пунктів:

Парасковіївка,

Новомихайлівка,

Вугледар,

Новоукраїнка,

Пречистівка,

Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують оборонятися. Водночас протягом доби вони здійснили обстріли населених пунктів:

Времівка, Новопіль Донецької області;

Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Степногірськ Запорізької області;

Золота Балка, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.



Сили оборони завдають окупантам нищівних втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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Окупанти втікають з фронту

У Лисичанську Луганської області втекли близько 80 осіб з підрозділу "Шторм-Z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Окрім цього, в районі Бахмута, дезертували близько 30 окупантів з ПВК "Вагнера", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку.

У Генштабі повідомили, що наразі триває примусова паспортизація українців у Нижньосірогозькому районі тимчасово захопленої території Херсонської області. Зокрема, російські загарбники постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна. Цивільним з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб погрожують конфіскацією в разі відмови отримання документів російського зразка.

Своєю чергою, Сили оборони продовжують вибивати ворога з наших земель. Зокрема, українська авіація за добу завдала:

13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника,

2 – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 райони зосередження озброєння та військової техніки,

зенітно-ракетний комплекс С-300,

3 пункти управління,

склад боєприпасів противника.



Бійці ЗСУ героїчно боронять державу / Фото Генштабу ЗСУ