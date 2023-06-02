Епіцентр знову Київ: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки України

2 червня російські загарбники знову атакували Україну. У Повітряних силах вже розповіли попередні дані після нічного обстрілу.

Епіцентром атаки знову був Київ. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Деталі нічної атаки України

За словами Ігната, попередньо відомо про збиття 15 крилатих ракет та 21 безпілотника. Офіційна інформація буде згодом.

Так, крилаті ракети летіли з Каспію близько 3 години ночі. Дрони летіли з Півдня, використовуючи рельєф місцевості.

ППО відпрацювала в центрі країни. Епіцентром атак знову був Київ та Київщина. Попередньо, всі цілі було збито, чекаємо офіційні дані,

– наголосив Ігнат.

Дронова та ракетна атака України: все, що відомо