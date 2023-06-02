Епіцентр знову Київ: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки України
2 червня російські загарбники знову атакували Україну. У Повітряних силах вже розповіли попередні дані після нічного обстрілу.
Епіцентром атаки знову був Київ. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Важливо Росія 17 разів атакувала Київ у травні: чим окупанти били по столиці та як змінилася тактика
Деталі нічної атаки України
За словами Ігната, попередньо відомо про збиття 15 крилатих ракет та 21 безпілотника. Офіційна інформація буде згодом.
Так, крилаті ракети летіли з Каспію близько 3 години ночі. Дрони летіли з Півдня, використовуючи рельєф місцевості.
ППО відпрацювала в центрі країни. Епіцентром атак знову був Київ та Київщина. Попередньо, всі цілі було збито, чекаємо офіційні дані,
– наголосив Ігнат.
Дронова та ракетна атака України: все, що відомо
- 2 червня Київ атакували дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.
- У повітряному просторі над Києвом та навколо столиці силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу.
- У КМВА розповіли, що після перевірки інформація про нібито падіння ракетних уламків та їхнього загоряння не підтвердилася.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що, попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА "Shahed". На щастя, усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Наразі вся інформація уточнюється.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий ударний БпЛА "Shahed-136".
- До речі, вночі 1 червня на Київ летіло 10 ракет, 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". На щастя, ППО знищила усі повітряні цілі.
- Однак, на жаль, загинуло 3 особи, 10 були поранені. Серед жертв – дитина.