Атака "Шахедами", "Калібрами" і Х-101: все, що відомо про нічний обстріл України

З вечора 5 серпня та вночі 6 серпня російські загарбники знову атакували Україну. Вони випустили "Шахеди", "Калібри" та Х-101.

Українська ППО відпрацювала потужно по ворожих цілях. Що відомо про нічну атаку України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Під час вечірньої та нічної повітряних атак українська ППО відпрацювала успішно, – Ігнат

Де лунали вибухи

Вночі у Повітряних силах повідомили, що російські окупанти випустили "Шахеди". Вони рухалися у бік Хмельниччини.

Згодом про загрозу "Шахедів" повідомили й на Житомирщині. В обох областях почала працювати ППО.

Також у Повітряних силах заявляли, що ударні БпЛА Shahed рухалися у напрямку Старокостянтинова.

Пізніше повідомили, що було здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. У Хмельницькій області знову пролунала серія вибухів.

ППО відпрацювала успішно

За словами Юрія Ігната, з вечора та вночі російські окупанти били "Калібрами". Згодом було кілька хвиль і "Кинджалами", і "Калібрами", і Х-101. Попередньо, є успішна робота ППО.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк уточнила, що українська ППО працювала потужно та результативно в небі над Миколаївщиною, Кіровоградщиною та Вінниччиною. За попередніми даними, на Півдні знищено щонайменше 10 повітряних цілей.

Скільки знищили ворожих цілей

У Повітряних силах повідомили, що з вечора 5 серпня по ранок 6-го серпня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами "Shahed-136/131".

У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено протиповітряною обороною.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною знищено:

17 крилатих ракет "Калібр";

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Збиття цілей на Миколаївщині

Очільник ОВА Віталій Кім розповів, що у ніч з 5 на 6 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено дві крилаті ракети "Калібр" та два ударні безпілотники типу "Shahed-136".