Нічна атака на Україну: скільки російських дронів і ракет збила ППО
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вночі 21 листопада окупанти вкотре атакували нашу державу. Росіяни запустили ракети та дрони.
Деталі нічної атаки агресора розповіли в Повітряних силах. Зазначили, що вночі окупанти випустили 10 "Шахедів" і 5 ракет.
До теми Били С-300, "Іскандером" і "Шахедами": Генштаб розповів про нічний удар по УкраїніЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Скільки "Шахедів" і ракет вдалося збити
У ніч на 21 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ в Росії) 10 ударними БпЛА типу "Shahed". Також загарбники випустили 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкою.
У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 9 ворожих безпілотників "Shahed-131/136" та одну крилату ракету "Іскандер-К",
– повідомили українські військові.
Вночі працювали підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація й зенітні ракетні підрозділи.
Речник командування Повітряних сил в ефірі телемарафону зазначив, що треба уточнювати, який саме "Іскандер" вдалося збити. Додав, що "Іскандер-К" – це крилата ракета, не балістична. Збили її на Сході. Окупанти намагалися цією ракетою уразити певні об'єкти.
Рідко вдається збивати такі ракети. Хоч вони й крилаті, але небезпека від них серйозна. Бо запускають з наземних установок. Вони летять доволі невелику дистанцію з місця пуску до місця влучання. Саме тому й становлять таку небезпеку,
– підкреслив Юрій Ігнат.
Додав, що реагування на таку ракету має бути швидшим. Наприклад, з моря ракети летять довше, тож є можливість їх зустріти, підготуватися до цього.
На Донеччині є жертва та поранені
- Очільник МВС повідомив, що дві російські ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове. Там пошкоджено 2 будівлі медзакладу.
- "6 цивільних людей зазнали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають", – підкреслив Ігор Клименко.
- Додав, що вже через кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. На жаль, один працівник підприємства загинув.
- Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Наразі всіх шахтарів підняли на поверхню.