Вночі Росія атакувала Україну ракетами та дронами, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти в ніч проти 24 листопада атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та керованими авіаційними ракетами Х-59. Ворог цілився ледь не по всій території нашої держави.
У Хмельницькій обласній військовій адміністрації підтверджували роботу ППО. Тривоги лунали і в багатьох інших областях на Заході, Півдні та Сході України.
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Росія вночі атакувала дронами та ракетами
Вночі (24 листопада – 24 Канал) російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131,
– заявили військові.
Вони також підтвердили, що наші сили та засоби протиповітряної оборони знищили всі ворожі безпілотники.
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що Росія вночі проти 24 листопада 2023 року атакували трьома ударними дронами типу Shahed із південно-східного напрямку.
Усі три – знищено силами та засобами Повітряних сил,
– сказали наші військові.
Окрім того, бійці Збройних Сил України повідомили, що минулої доби відбулось 64 бойові зіткнення. Окрім того, російські загарбники атакували позиції наших військ та населених пунктів. Зокрема, вороги:
- завдали 2 ракетних та 42 авіаційні удари;
- здійснили понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", – заявили військові.
Вони доповнили, що з авіації вороги вдарили по населених пунктах у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.
З артилерії атакували понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
Яка ситуація на фронті
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області,
– пояснили в Генштабі.
За їхніми даними, російські окупанти намагались вести штурмові дії за підтримки авіації в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп'янському напрямку. А саме в районі Синьківки, де Сили оборони відбили 3 атаки.
Окрім того, вороги намагались вести марні штурмові дії:
- на Бахмутському напрямку – біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. ЗСУ відбили 11 атак та продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах;
- на Авдіївському напрямку – східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де ЗСУ відбили 20 атак. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку;
- на Шахтарському напрямку – південно-західніше Старомайорського Донецької області;
- на Запорізькому напрямку – західніше Вербового Запорізької області.
Ба більше, на Мар'їнському напрямку наші бійці відбили 14 атак ворога в районах Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.
ЗСУ атакували 11 районів, де ворог тримав солдатів та зброю
Українські військові продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку, завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника,
– заявили бійці.
Вони також уточнили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони 11 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили:
- 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- пункт управління,
- склад боєприпасів,
- засіб протиповітряної оборони;
- 4 артилерійських засоби противника.