Окупанти в ніч проти 24 листопада атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та керованими авіаційними ракетами Х-59. Ворог цілився ледь не по всій території нашої держави.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації підтверджували роботу ППО. Тривоги лунали і в багатьох інших областях на Заході, Півдні та Сході України.

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Росія вночі атакувала дронами та ракетами

Вночі (24 листопада – 24 Канал) російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131,

– заявили військові.

Вони також підтвердили, що наші сили та засоби протиповітряної оборони знищили всі ворожі безпілотники.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що Росія вночі проти 24 листопада 2023 року атакували трьома ударними дронами типу Shahed із південно-східного напрямку.

Усі три – знищено силами та засобами Повітряних сил,

– сказали наші військові.



ЗСУ збили всі ворожі дрони

Окрім того, бійці Збройних Сил України повідомили, що минулої доби відбулось 64 бойові зіткнення. Окрім того, російські загарбники атакували позиції наших військ та населених пунктів. Зокрема, вороги:

завдали 2 ракетних та 42 авіаційні удари;

здійснили понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", – заявили військові.

Вони доповнили, що з авіації вороги вдарили по населених пунктах у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.

З артилерії атакували понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області,

– пояснили в Генштабі.

За їхніми даними, російські окупанти намагались вести штурмові дії за підтримки авіації в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп'янському напрямку. А саме в районі Синьківки, де Сили оборони відбили 3 атаки.

Окрім того, вороги намагались вести марні штурмові дії:

на Бахмутському напрямку – біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. ЗСУ відбили 11 атак та продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах;

на Авдіївському напрямку – східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де ЗСУ відбили 20 атак. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку;

на Шахтарському напрямку – південно-західніше Старомайорського Донецької області;

на Запорізькому напрямку – західніше Вербового Запорізької області.

Ба більше, на Мар'їнському напрямку наші бійці відбили 14 атак ворога в районах Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

ЗСУ атакували 11 районів, де ворог тримав солдатів та зброю

Українські військові продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку, завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника,

– заявили бійці.

Вони також уточнили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони 11 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили: