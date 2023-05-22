Нічна масована атака по Дніпру: у Повітряних силах розповіли, куди цілили окупанти

У ніч проти 22 травня Росія знову атакувала Дніпро та Дніпропетровську область. Вороги цілили у важливі об'єкти нашої критичної інфраструктури.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що наразі в нас немає достатньо засобів проти балістики ворога. За словами Ігната, Patriot наразі мало, щоб перекрити усі необхідні напрямки, великі міста, важливі об'єкти критичної інфраструктури, пише 24 канал.

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Куди цілив ворог на Дніпропетровщині

Саме по таких об'єктах у Дніпрі, по військових та інфраструктурних об'єктах ворог сьогодні (22 травня – 24 Канал) цілив,

– розповів Юрій Ігнат.

Варто зазначити, що командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував за бойову роботу підрозділами ППО повітряних командувань "Схід" та "Південь".

"Усе, що могли – знищили! Чекаємо на підсилення нашої протиповітряної оборони від наших партнерів, зокрема, засобів проти балістичних ракет!" , – відзначив Олещук.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також наголосив, що нам потрібні засоби проти балістики.

"Знаємо як вони працюють, наприклад, на Київщині. І "Кинджали", і до 10 балістичних ракет було знищено системою Patriot", – пояснив Ігнат.

Він додав, що Україна очікує і таких систем, і систем SAMP-T, які, ймовірно, швидко будуть на бойовому чергуванні. Окрім того, ЗСУ чекають на F-16.

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