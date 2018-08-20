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Нічна стрілянина у Харкові: сім'ї загиблого поліцейського виплатять компенсацію

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В ніч на 20 серпня біля Харківської міськради сталась стрілянина
В ніч на 20 серпня біля Харківської міськради сталась стрілянина / 057.ua

Сім'ї 20-річного патрульного Дмитра Кірієнка, який загинув внаслідок перестрілки біля Харківської міськради в ніч на 20 серпня, буде виплачена компенсація.

Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Родині загиблого патрульного Дмитра Кірієнка МВС буде виплачена компенсація у сумі 1 321 500 гривень. Стільки передбачено Законом у разі загибелі поліцейського вірному своїй присязі,
– написав нардеп.

У загиблого поліцейського залишилась дружина та півторарічна донька.

В ніч на 20 серпня невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Після прибуття на місце події правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по поліцейських і поранив одного з них. Від отриманого вогнепального поранення 20-річний поліцейський Дмитро Кірієнко помер, ще один був поранений і доставлений у лікарню у стабільному важкому стані.

Самого нападника вдалось ліквідувати. З ціллю опізнання та з’ясування мотивів опублікували його посмертне фото.

Теги: Новини України Новини Харкова Поліція Розслідування Жертви Стрілянина поблизу мерії Харкова
Джерело: 24 Канал
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