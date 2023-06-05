Загроза повністю не вичерпана: чому росіяни припинили нічні атаки на Київ

Останні дві доби Росія на атакувала Київ. Під час попередніх обстрілів окупанти витратили велику кількість боєприпасів, ракет, дронів. Однак загроза нових атак залишається.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров. Він підкреслив, що росіяни витратили багато озброєння, але не досягли жодної військової цілі.

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Загроза нових обстрілів залишається

Крамаров зазначив, що загалом Росія випустила майже 400 дронів Shahed 136. Ворог дуже виснажений, тому загарбники не влаштовують нових масованих атак по столиці.

Сказати, що загроза повністю вичерпана, не можна. Деякий запас ракет типу "Іскандер-М", "Кинджал", менший запас крилатих ракет типу "Х-101", "Х-555" та "Калібр" ще залишається. Зокрема, вони підіймали літак А-50У. Це літак радіолокаційного спостереження та розвідки,

– наголосив він.

Військовий експерт наголосив, що окупанти не залишили намірів атакувати Україну. Зараз росіяни досягнули критичної межі у кількості боєприпасів.

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