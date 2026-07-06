Нічна повітряна атака на Одесу принесла нові руйнування у житлові квартали та залишила по собі пошкоджені будинки. Поки місто оговтується від чергових ударів, рятувальники ліквідовують наслідки та допомагають постраждалим, про що повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Актуально Окупанти цинічно вгатили по Одесі: постраждали люди, пошкодено багато будинків

Як минула ніч під ворожими обстрілами в Одесі

Цієї ночі ворог підступно спрямував свій удар на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси. В одному з районів міста внаслідок обстрілу спалахнули гаражі. Рятувальники ДСНС зреагували миттєво та оперативно ліквідували пожежу, не давши вогню поширитися на більшу площу. Проте вибухова хвиля виявилася нищівною – у прилеглих багатоквартирних будинках вибило вікна, залишивши людей посеред ночі без захисту від зовнішнього світу.

На іншій локації міста руйнування виявилися ще серйознішими. Там під удар потрапив приватний сектор: пошкоджено затишні житлові будинки, які ще вчора були безпечним прихистком для одеситів. На жаль, не минулося без людських жертв – осколкові поранення отримав 23-річний хлопець. Наразі йому надають усю необхідну медичну допомогу. Попри чергову спробу ворога залякати південну перлину України, місто продовжує триматися, а комунальні та екстрені служби оперативно усувають наслідки нічного нальоту.



Наслідки нічного обстрілу Одеси / Джерело 24 Канал (TG)

Що відомо про попередній удар по продовольчій безпеці регіону

Ця атака стала продовженням безперервного тиску на Одеську область. Нагадаємо, що попередня остання атака на регіон відбулася зовсім нещодавно – у ніч на 4 липня. Тоді російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59/69. Внаслідок того обстрілу спалахнула масштабна пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Тоді також постраждали двоє цивільних чоловіків віком 29 та 41 рік, яких госпіталізували до лікарні.

Важливо! Додаткові подробиці нічного обстрілу підтверджують масштаби чергового воєнного злочину окупантів. Як повідомляє у своєму телеграм-каналі 24 Канал, унаслідок ворожої атаки на Одесу в одному з районів міста спалахнули гаражі, проте пожежу вдалося оперативно ліквідувати зусиллями рятувальників. Вибухова хвиля від прильоту виявилася настільки сильною, що у прилеглих житлових будинках повністю вибило вікна. На іншій локації, де зафіксовано пошкодження приватних будинків, осколкові поранення отримав 23-річний хлопець.

Чому небо над Україною знову в напрузі

Зараз ситуація залишається надзвичайно тривожною. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали попереджають про поточну загрозу масованої комбінованої ракетної атаки по всій території України. Зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що може свідчити про підготовку до нових запусків крилатих ракет. Одночасно з цим ворог продовжує атакувати українські міста ударними безпілотниками. Жителів усіх регіонів наполегливо закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття. Бережіть себе, вірте в наших захисників неба та плануйте свої майбутні безпечні подорожі вільною Україною після нашої спільної перемоги!

Як Росія раніше атакувала Одесу та область

Російські війська систематично здійснюють повітряний терор проти Одещини, використовуючи для ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі десятки безпілотників. Зокрема, під час масованої атаки на початку квітня загарбники пошкодили в Одесі близько 250 вікон та 25 балконів у житлових будинках, повністю зруйнувавши ще 4 балкони. Тоді через обстріл у будівлях довелося тимчасово відключити газопостачання, а кількох поранених мешканців госпіталізували. Детальніше про це читайте у матеріалі Окупанти цинічно вгатили по Одесі: постраждали люди, пошкодено багато будинків.

Схожі руйнування та пожежі у житловому секторі фіксували й під час інших ворожих нальотів: