Нічний обстріл Львівщини: пошкоджені приватні будинки, амбулаторія, школа та дитсадок

Унаслідок обстрілу Львівщини в ніч проти 17 травня постраждала Новояворівська громада. Було пошкоджено приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури – амбулаторію, школу та дитсадок.

Ракетний удар по Львівщині пошкодив будинки та інфраструктуру

Людських жертв, на щастя, немає. Про це повідомив голова Новояворівської ТГ Володимир Мацелюх.

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Він розповів, що у деяких приватних будинках на території громади повилітали вікна, а дахи та двері – побиті та посічені уламками ракет.

Стосовно цивільної інфраструктури, схожих пошкоджень зазнали деякі її об'єкти – школа, дитячий садочок та амбулаторія. Вибиті вікна та поламані двері були виявлені на території старостату у Старичах.

Зараз спеціалісти працюють над встановленням кількості пошкоджених об'єктів та характеру їхніх пошкоджень. Відповідна інформація повинна з'явитися до кінця дня.

Володимир Мацелюх зауважив, що, станом на 10:50 17 травня, до Новояворівської лікарні не зверталися пацієнти із травмами чи ранами, отриманими унаслідок ракетного удару та нічних вибухів.

Голова громади закликав населення зберігати спокій та не панікувати. Разом з тим, варто не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Дякуємо нашим Збройним Силам та Силам Протиповітряної Оборони. Все буде добре,

– підсумував Володимир Мацелюх.

Що ще відомо про атаку на Львівщину 17 травня

Вночі 17 травня на Львівщині двічі оголошували повітряну тривогу. Вибухи пролунали під час першої з них – близько 00:25.

Характерні звуки чули й в обласному центрі, однак за інформацією Андрія Садового, ракетних атак по Львову не було.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про те, ракетний удар здійснили по Яворівському району. Атакували військовий об'єкт.

Сили ППО збили 3 ракети окупантів. Але одна з них все ж влучила в ціль.

Вранці стало відомо, що внаслідок удару було пошкоджено об'єкт залізничної інфраструктури на Яворівщині. За попередньою інформацією, ракети летіли зі сходу.

Інформації про жертв та постраждалих внаслідок нічної атаки досі не надходило. Це дає підстави сподіватися, що всі залишилися живими та неушкодженими.

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