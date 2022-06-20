Нічний "салют" у Чорному морі – початок цікавого розвитку подій для окупантів у Криму

Щодо нічної атаки на російських загарбників, які були на острові Зміїний та на захопленій у 2014 році платформі "Чорноморнафтогазу" "Таврида", про яку вже є повідомлення у медіа.

У воєнного корабля з'явилася послідовниця

По-перше, кажуть "Таврида" палає дуже добре. Долю "Москви" вона ймовірно не повторить з фізичних причин, але там повна евакуація.

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Хтось там про "Таврійську губернію" казав? Ну зрозуміли, на що натякаю, на який воєнний корабель. Символічні назви й усе таке.



Українці завдали удару по захопленій окупантами платформі "Таврида" / Фото "Крим Реалії"

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По-друге, і це дійсно важливо, платформа "Таврида" є законною воєнною ціллю, оскільки на ній перебував озброєний російський гарнізон, розташовувалася станція радіоелектронної боротьби, яка активно працювала, та було (за даними окремих джерел) розгорнута російська ППО. Чекаємо на фоточки.

До речі, знищення платформ "Чорноморнафтогазу", а вони там усі мілітаризовані агресором, означатиме дуже цікавий розвиток подій для окупантів у Криму, у вимірі енергетики.

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