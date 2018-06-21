Нічний Мілан підкорив мережу: дивовижні фото
Італієць Давід Сассо вирішив створити серію фотографій, в якій показав красу одного з найпопулярніших міст світу – італійського Мілана. Знімки чоловік зробив вночі, коли модна столиця світу покрилась різнобарвним освітленням.
Кожне місто може похизуватись дивовижними місцями, які запам'ятаються враженим туристам на все життя. Однак є й такі, які підкорюють відпочивальників з перших хвилин перебування там. Італійський фотограф довів, що яскравий Мілан може зачарувати всіх навіть вночі.
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Сонячне італійське місто з настанням вечора перетворюється на місце, схоже на кадри з фільму "Той, що біжить по лезу". Саме ця кінострічка дала натхнення Давіду Сассо на створення яскравої фотосесії.
"Я закохався в місто, особливо нічне. Мілан пофарбований в неймовірні кольори, освітлені будівлі та яскраві знаки заполонили місто. Я намагався фотографувати різні його райони: від центру до вокзалу", – прокоментував Давід Сассо.