У Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи МН17: фото

17 липня 2021 , 23:12
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Джерело:

Укрінформ

У Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи рейсу МН17. Рівно 7 років тому, 17 липня 2014, бойовики збили Boeing у небі над Донбасом.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Церемонія відбулася  біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії біля аеропорту "Схіпхол".

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Саме з цього летовища у 2014 році й вилетів літак рейсу МН17. Родичі загиблих зачитали їхні імен та поклали квіти до меморіалу.

Зверніть увагу! Водночас масових заходів не проводили, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19 у світі.

Аби вшанувати пам'ять пасажирів МН17, у "Схіпхол" прибув й Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів. Він побажав родичам жертв "багато сил".

Катастрофа, у результаті якої 7 років тому загинуло 298 осіб на борту літака рейсу MH17, її наслідки щодня досі відчувають родичі загиблих,
– зазначив політик.

Зазначимо, що на території меморіального комплексу висадили 298 дерев – стільки ж, скільки й пасажирів літака. Біля кожного з них – табличка з іменем та пташка.


Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів / Фото Укрінформу


298 пташок символізують пасажирів рейсу MH17 / Фото Укрінформу

Роковини катастрофи MH17: заяви політиків та чиновників

  • У роковини трагедії український президент Володимир Зеленський заявив, що сторони докладають усіх зусиль, щоб встановити усі причини трагедії. 
  • Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що злочин детально розслідують, навіть попри фейки Росії та її небажання співпрацювати.
  • Крім цього, Кулеба та глави МЗС Австралії, Бельгії, Малайзії й Нідерландів зробили спільну заяву. Вони підкреслили, що важливо встановити правду.
Довідка. Boeing-777, який виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над окупованою частиною Донбасу. На борту перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Усі загинули.
Автор: Ірина Буртик