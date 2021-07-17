У Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи МН17: фото

У Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи рейсу МН17. Рівно 7 років тому, 17 липня 2014, бойовики збили Boeing у небі над Донбасом.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Церемонія відбулася біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії біля аеропорту "Схіпхол".

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Саме з цього летовища у 2014 році й вилетів літак рейсу МН17. Родичі загиблих зачитали їхні імен та поклали квіти до меморіалу.

Водночас масових заходів не проводили, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19 у світі.

Аби вшанувати пам'ять пасажирів МН17, у "Схіпхол" прибув й Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів. Він побажав родичам жертв "багато сил".

Катастрофа, у результаті якої 7 років тому загинуло 298 осіб на борту літака рейсу MH17, її наслідки щодня досі відчувають родичі загиблих,

– зазначив політик.

Зазначимо, що на території меморіального комплексу висадили 298 дерев – стільки ж, скільки й пасажирів літака. Біля кожного з них – табличка з іменем та пташка.



Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів / Фото Укрінформу



298 пташок символізують пасажирів рейсу MH17 / Фото Укрінформу

Роковини катастрофи MH17: заяви політиків та чиновників

У роковини трагедії український президент Володимир Зеленський заявив, що сторони докладають усіх зусиль, щоб встановити усі причини трагедії.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що злочин детально розслідують, навіть попри фейки Росії та її небажання співпрацювати.

Крім цього, Кулеба та глави МЗС Австралії, Бельгії, Малайзії й Нідерландів зробили спільну заяву. Вони підкреслили, що важливо встановити правду.

Boeing-777, який виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над окупованою частиною Донбасу. На борту перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Усі загинули.