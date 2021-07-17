У Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи МН17: фото
Джерело:Укрінформ
У Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи рейсу МН17. Рівно 7 років тому, 17 липня 2014, бойовики збили Boeing у небі над Донбасом.
Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Церемонія відбулася біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії біля аеропорту "Схіпхол".
До теми Суд відкриє правду про реальні наміри Росії, – Офіс генпрокурора про трагедію MH17
Саме з цього летовища у 2014 році й вилетів літак рейсу МН17. Родичі загиблих зачитали їхні імен та поклали квіти до меморіалу.Зверніть увагу! Водночас масових заходів не проводили, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19 у світі.
Аби вшанувати пам'ять пасажирів МН17, у "Схіпхол" прибув й Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів. Він побажав родичам жертв "багато сил".
Катастрофа, у результаті якої 7 років тому загинуло 298 осіб на борту літака рейсу MH17, її наслідки щодня досі відчувають родичі загиблих,
– зазначив політик.
Зазначимо, що на території меморіального комплексу висадили 298 дерев – стільки ж, скільки й пасажирів літака. Біля кожного з них – табличка з іменем та пташка.
Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів / Фото Укрінформу
298 пташок символізують пасажирів рейсу MH17 / Фото Укрінформу
Роковини катастрофи MH17: заяви політиків та чиновників
- У роковини трагедії український президент Володимир Зеленський заявив, що сторони докладають усіх зусиль, щоб встановити усі причини трагедії.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що злочин детально розслідують, навіть попри фейки Росії та її небажання співпрацювати.
- Крім цього, Кулеба та глави МЗС Австралії, Бельгії, Малайзії й Нідерландів зробили спільну заяву. Вони підкреслили, що важливо встановити правду.