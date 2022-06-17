Нідерланди та Данія готові підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Україна стала ще на крок ближчою до того, щоб отримати статус кандидата на членство в ЄС. Надання відповідного статусу нашій країні підтримали не так давно скептики євроінтеграції України – Данія і Нідерланди.

Данія готова підтримати статус кандидатства України в ЄС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Данія підтримає надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Кулеба заявив, що провів розмову з главою данського МЗС Єппе Кофодом, який запевнив, що підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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Вдячний Єппе Кофоду за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, в тому числі й тих, хто зараз на передовій,

– написав Кулеба у твітері.

Глава Данського МЗС у своєму твітері підтвердив інформацію, яку надав Кулеба.

"Данія готова підтримати статус кандидатства України в ЄС. Сподіваємось на продовження співпраці з Україною щодо реформ. Ми повинні відправити найсильніший сигнал, що Україна належить до європейської родини", – зазначив він.

Нідерланди закликали прийняти рішення "заради єдності в Європі"

У нідерландському уряді також висловили готовність підтримати надання Україні статусу кандидата в ЄС. Відповідну позицію озвучив глава уряду Нідерландів Марк Рютте, повідомляє RTL.

Він назвав рекомендацію Єврокомісії "розумним компромісом". За його словами, з таким висновком можуть погодитися як прихильники, так і опоненти кандидатства України.

Рютте заявив, що уряд Нідерландів задоволений, що Україні дали "додаткове домашнє завдання". Він натякнув, що Україні доведеться провести реформи на шляху до ЄС.

Система приєднання до ЄС залишається на місці. Водночас сигнал був надісланий,

– зазначив Рютте.

Також щодо кандидатства України в ЄС висловився глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра. Він закликав прийняти це рішення "заради єдності в Європі".

Водночас нідерландський міністр зазначив, що на приєднання України та Молдови підуть роки й "у цьому процесі поступок не буде".

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Потужний сигнал щодо європейської перспективи Україна отримала 16 червня. У цей день лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії заявили, що підтримають надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Донедавна Німеччина, Франція, Данія, Нідерланди, Австрія і Швеція були чи не найбільшими скептиками щодо європейського майбутнього України.

17 червня в Єврокомісії рекомендували надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу. Також рекомендацію отримала Молдова, коли Грузія почула "ні".

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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