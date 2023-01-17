Нідерланди нададуть для України системи Patriot, – прем'єр Рютте
Джерело:Reuters
Німеччина та США постачатимуть Україні ЗРК Patriot. Незабаром рішення про постачання систем ухвалять Нідерланди.
Про це 17 січня повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Наразі він перебуває у Вашингтоні на зустрічі із президентом США Джо Байденом.
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Рютте підтвердив, що його країна братиме участь в американсько-німецькій ініціативі з відправлення систем оборони Patriot в Україну. Він зазначив, що вже телефоном обговорив рішення Нідерландів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше про передачу Patriot повідомляло видання Bloomberg з посиланням на анонімні заяви посадовців. Зазначили, що на рішення Нідерландів міг вплинути теракт, який росіяни організували у Дніпрі й вбили мінімум 45 людей.
Навіщо Україні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу
Українці вже навчаються
Приблизно 100 військових з України 16 січня прибули до США, щоб вчитися користуватися ЗРК Patriot. Навчання відбуватиметься у прискореному режимі. Воно триватиме кілька місяців. Проте стандартна програма триває від пів року до року.
Захисники тренуватимуться на одній із чотирьох військових баз підготовки армії – Форт-Сілл.
Україна отримає ЗРК Patriot: що відомо
- Першими про надання Україні Patriot заявили у США. Про це стало відомо 21 грудня 2022 року.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що системи можуть вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. За його словами, із Patriot Україна створить ешелоновану систему ППО.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна просила Patriot ще у квітні 2021 року.
- Кулеба 4 січня розповів, що підготовка до відправлення ЗРК зі США в Україну вже почалася.
- Німеччина тривалий час відмовлялася відправляти Patriot в Україну, але канцлер Олаф Шольц вирішив приєднається до США і надати для захисту українського неба додаткову батарею ППО Patriot.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що Україна точно отримає 2 батареї ЗРК Patriot.