Нідерланди нададуть для України системи Patriot, – прем'єр Рютте

Німеччина та США постачатимуть Україні ЗРК Patriot. Незабаром рішення про постачання систем ухвалять Нідерланди.

Про це 17 січня повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Наразі він перебуває у Вашингтоні на зустрічі із президентом США Джо Байденом.

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Рютте підтвердив, що його країна братиме участь в американсько-німецькій ініціативі з відправлення систем оборони Patriot в Україну. Він зазначив, що вже телефоном обговорив рішення Нідерландів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше про передачу Patriot повідомляло видання Bloomberg з посиланням на анонімні заяви посадовців. Зазначили, що на рішення Нідерландів міг вплинути теракт, який росіяни організували у Дніпрі й вбили мінімум 45 людей.



Навіщо Україні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Українці вже навчаються

Приблизно 100 військових з України 16 січня прибули до США, щоб вчитися користуватися ЗРК Patriot. Навчання відбуватиметься у прискореному режимі. Воно триватиме кілька місяців. Проте стандартна програма триває від пів року до року.

Захисники тренуватимуться на одній із чотирьох військових баз підготовки армії – Форт-Сілл.

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