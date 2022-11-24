У Нідерландах через викид токсичної речовини постраждали вісім людей

24 листопада 2022 , 11:13
Читать новость на русском

Джерело:

NOS

У Нідерландах через викид отруйної речовини постраждали 8 людей. Одна людина зазнала серйозних травм.

У Мурдійці у Північному Брабанті 8 людей захворіли через викид токсичної речовини на промисловій території. Їх госпіталізували до лікарні.

До теми Реакція Москви на вердикт у справі MH17: МЗС Нідерландів викликало російського посла

Що трапилось

Витік стався у будівлі, в якій перебували працівники двох компанії:

  • перша – яка спеціалізується на очищенні резервуарів,
  • друга – яка займається зберіганням олій та хімікатів.

Досі незрозуміло, що спричинило витік. За даними служби безпеки регіону, ситуація швидко стабілізувалася, небезпеки для довкілля немає. Проте один із 8 постраждалих серйозно поранений. Решта співробітників, які перебували у будівлі, евакуйовані в інше приміщення.

Останні новини з Нідерландів

  • Гаазький суд 17 листопада визнав двох російських бойовиків Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського та українця Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.
  • Їх заочно засудили до довічного ув'язнення
  • Також зловмисників зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат становитиме 16 мільйонів євро.
  • Росія вкотре відкинула свою відповідальність та назвала це "політичним замовленням"

Автор: Анастасія Кушпіт