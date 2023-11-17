Нідерланди виділять мільярди "військових" коштів для України у 2024 році: на що вони підуть

Союзники продовжують допомагати нашій державі у її боротьбі з російською агресією. Так, Нідерланди нададуть нам додаткові гроші на підтримку фронту.

Нідерланди є однією тих десятків країн, які на саміті НАТО у Вільнюсі, зобов'язалися надавати Україні довгострокову підтримку.

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Скільки коштів виділять Україні

Тому країна продовжує постійно допомагати нашій державі. Так, у 2024 році вона виділить Україні додаткові 2 мільярди євро. Ці гроші мають піти переважно на військові потреби. Зокрема, йдеться про боєприпаси й технічне обслуговування вже поставленої зброї.

Крім того, з виділених коштів Нідерланди хочуть зробити внесок у посилення української ППО для того, щоб вона змогла протистояти атакам Росії на об'єкти критичної інфраструктури.

Також партнер планує взяти участь у відновленні України та підвищенні її кібербезпеки. Ба більше, Нідерланди розраховують продовжити навчання українських військових у наступному році.

У Зеленського відреагували

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував дружній крок від союзника.

Підтримка України у війні проти Росії залишається непохитною. Дуже дякую всім нашим союзникам, які допомагають Україні. У росіян не вийде розхитати нашу демократичну коаліцію,

– написав посадовець.

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