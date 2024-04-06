Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна доставить ЗСУ 24 винищувачі. За словами посадовиці, це результат спільної роботи з Данією, США та іншими країнами.

Кайса Оллонґрен поспілкувалась з українськими журналістами на військовій авіабазі у нідерландському місті Леувардені. Адже там відбувалася презентація розвідувально-ударного безпілотника MQ-9 Reaper.

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Що відомо про F-16 від Нідерландів

Кайса Оллонґрен пояснила, що разом з обіцяними у додатковими шістьма F-16 Україна отримає від Нідерландів 24 винищувачі.

Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури. Ця передача – це спільна робота, спільні зусилля з Україною, а також із Данією, Сполученими Штатами та іншими країнами. Це важко, це складно, але це станеться,

– заявила міністерка оборони Нідерландів.

За її словами, коаліція країн сподівається, що влітку 2024 року зможуть почати постачання винищувачів F-16. Оллонґрен уточнила, що спочатку ЗСУ отримають винищувачі від Данії, після цього – від Нідерландів.

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