У Нігерії бойовики напали на два села: жорстоко вбиті десятки людей

На півночі Нігерії внаслідок жорстокого терористичного нападу загинули десятки людей. Невідомі атакували два села та вбили щонайменше 19 мирних мешканців.
Джерело:Сіньхуа
Комісар з внутрішньої безпеки та внутрішніх справ штату Кадуна Семюел Аруван повідомив, що бойовики скоїли напад на селище Кутемеші та селище Куджемі у суботу, 6 лютого.
Читайте також Люди штурмують магазини: у Нігерії спалахнув голод – моторошне відео
Загинули щонайменше 19 людей та багато поранені
Представник влади заявив, що внаслідок нападу на селище Кутемеші загинули 14 мирних мешканців, ще 5 були вбиті у селищі Куджемі. Багато жителів обох населених пунктів отримали поранення різного ступені тяжкості, їх госпіталізували.
За його словами, терористи також спалили велику кількість будинків і розграбували майно місцевих жителів.
Влада штату відреагувала на напад бойовиків
Губернатор штату Кадуна Насір Ель-Руфаї доручив органам державної безпеки активізувати операції проти озброєних бандитів, які вчинили напади.
Що відомо про напади терористів у Нігерії: коротко
- У Нігерії дві дівчинки та хлопчик влаштували теракт, внаслідок якого загинули 30 людей.
- Терористи з угруповання "Боко Харам" влаштували розправу над жителями невеликого нігерійського містечка під час похорону.
- У нігерійському штаті Кацина 11 грудня 2020 року озброєні люди штурмували урядову наукову школу. Унаслідок нападу щонайменше 400 учнів зникли безвісти.
- Через тиждень школярів звільнили, ніхто з дітей не загинув. Відповідальність за викрадення взяло на себе ісламістське угруповання "Боко Харам".
Хто такі "Боко Харам"?"Боко Харам" – терористичне ісламістське угруповання, що вважає себе "Західноафриканською провінцією "Ісламської Держави". Воно діє у 12 штатах Нігерії та сповідує "закони шаріату".
Спецслужби налічують від 4-х до 6 тисяч членів угруповання, які беруть участь у релігійних війнах на півночі країни. Бойовики іноді захоплюють міста та влаштовують рейди на військові бази.