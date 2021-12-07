Ніхто не має права диктувати, – Байден відкинув вимогу Путіна щодо невступу України в НАТО

Під час розмови з Джо Байденом Володимир Путін вимагав надати гарантії щодо нерозширення НАТО. Глава Білого дому наголосив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

Таку позицію американського президента підтвердила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона виступала під час засідання комітету з міжнародних справ Сенату.

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Вступ до НАТО – це питання, яке вирішує лише НАТО, – Нуланд

Байден дуже чітко заявив Путіну, що питання про те, хто приєднається до НАТО – це питання, яке вирішує лише НАТО, питання, яке вирішують країни-кандидати. Жодна інша сила не буде і не може мати право голосу при ухваленні цих рішень,

– наголосила Нуланд.

Путін назвав Байдену "червоні лінії"

Зазначимо, що президент Росії під час розмови з главою Білого дому висловив претензії, що НАТО начебто розвертає свій військовий потенціал поблизу російського кордону. Саме це, мовляв, викликає занепокоєння Москви.

"Червоними лініями" російський президент назвав подальше просування НАТО на схід та розміщення на території України наступальних озброєнь.

Відповідь Джо Байдена була досить жорсткою. Він порадив Путіну повернутись до дипломатії та закликав до деескалації.

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Коротко про зустріч Байдена та Путіна:

Перемовини відбулись 7 грудня у відеоформаті і тривали понад 2 години.

Байден вийшов на зв'язок з Білого дому, а Путін – з резиденції у Сочі.

Джо Байден запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Він висловив занепокоєння щодо ситуації, яка склалась поблизу кордону України і запевнив у жорсткій відповіді на можливу агресію.

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