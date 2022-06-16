Ніхто не злякався, – Зеленський про звук сирен під час прибуття у Київ Макрона й Шольца
16 червня 2022 , 22:14Читать новость на русском
Під час приїзду лідерів Німеччини та Франції в Київ 16 червня почалася повітряна тривога. Росія спеціально почала атаку в цей момент, але сирени нікого не налякали.
Прокоментував це вже ввечері президент Володимир Зеленський. Також у цей день були в столиці України лідери Румунії та Італії. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення.
Звернення Володимира Зеленського за 16 червня: дивіться відео