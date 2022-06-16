Ніхто не злякався, – Зеленський про звук сирен під час прибуття у Київ Макрона й Шольца

16 червня 2022 , 22:14
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Під час приїзду лідерів Німеччини та Франції в Київ 16 червня почалася повітряна тривога. Росія спеціально почала атаку в цей момент, але сирени нікого не налякали.

Прокоментував це вже ввечері президент Володимир Зеленський. Також у цей день були в столиці України лідери Румунії та Італії. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення. 

Звернення Володимира Зеленського за 16 червня: дивіться відео 

 

 

Автор: Олександр Марчак