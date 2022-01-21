Ніхто нічого не виграв, – Милованов сказав, чи є проти нього відкриті кримінальні справи

Проти Тимофія Милованова відкривали низку справ. Однак кримінальних наразі немає.

Він вважає, що зараз дуже легко подати політичну заяву. Про це радник глави Офісу Президента розповів в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі.

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Всі справи закриті, – Милованов

Милованов розповів, що коли був міністром, то на нього подавали низку політичних заяв. Однак невдовзі справи закривали.

"На мене жодної кримінальної справи немає… Ніхто нічого не виграв, всі справи закриті", – наголосив Милованов.

Політична боротьба

Тимофій Милованов обіймав посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

На його думку, в Україні відбувається політична боротьба:

одного боку, інколи бувають несправедливі справи;

з іншого – якщо хтось хоче зареєструвати справу, то це значно легше зробити, ніж у 1990-х роках.

В суді є справа від Тимошенко

Радник глави ОП розповів, що в суді є справа про захист честі і гідності від лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Роблю оціночне судження – потім на мене за це подають в суди. Це цивільна справа", – додав він.

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