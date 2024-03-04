Ніккі Гейлі вперше виграла праймеріз республіканців у Дональда Трампа
Джерело:AP
Суперниця Дональда Трампа перемогла його на праймеріз в окрузі Колумбія. Це перша перемога Ніккі Гейлі в історії її кампанії 2024 року.
В окрузі Колумбія розміщена столиця США – Вашингтон. Там за Гейлі віддали голоси всі 19 делегатів.
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Що відомо про перемогу Ніккі Гейлі
Її перемога в неділю (3 березня – 24 Канал) принаймні тимчасово призупиняє перемогу Дональда Трампа на виборчих змаганнях Республіканської партії, хоча 45 президент США, ймовірно, забере ще кілька сотень делегатів у перегонах у супервівторок (коли найбільша кількість штатів проводить праймеріз – 24 Канал) цього тижня,
– зауважило видання.
Раніше Ніккі Гейлі заявила, що вона не збирається залишати перегони, адже вважає, що "виборці в інших штатах заслуговують на альтернативу Трампу".
Згодом Дональд Трамп прокоментував перемогу Гейлі в окрузі Колумбія. 45 президент США саркастично привітав її та назвав "королевою боліт".
Варто зауважити, що в окрузі Колумбія демократична партія має одні з найсильніших позицій. На виборах у 2020 році там переміг демократ Джо Байден, набравши 92% голосів.
Останні новини щодо виборів у США
- Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.
- Водночас суд штату Іллінойс заборонив Трампу брати участь у праймеріз республіканців. Відповідне рішення ухвалили через заворушення у Капітолії 2021 року, коли там загинули люди. Аналогічне рішення перед тим ухвалили в штаті Колорадо та Мен.
- Однак Трамп переміг у рідному штаті Ніккі Гейл – в Південній Кароліні. Конкурентка Трампа від республіканців раніше говорила, що перспективи Дональда Трампа отримати президентську номінацію від Республіканської партії – це "самогубство" для США.
- До речі, вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.