Ніккі Гейлі вперше виграла праймеріз республіканців у Дональда Трампа

Суперниця Дональда Трампа перемогла його на праймеріз в окрузі Колумбія. Це перша перемога Ніккі Гейлі в історії її кампанії 2024 року.

В окрузі Колумбія розміщена столиця США – Вашингтон. Там за Гейлі віддали голоси всі 19 делегатів.

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Що відомо про перемогу Ніккі Гейлі

Її перемога в неділю (3 березня – 24 Канал) принаймні тимчасово призупиняє перемогу Дональда Трампа на виборчих змаганнях Республіканської партії, хоча 45 президент США, ймовірно, забере ще кілька сотень делегатів у перегонах у супервівторок (коли найбільша кількість штатів проводить праймеріз – 24 Канал) цього тижня,

– зауважило видання.

Раніше Ніккі Гейлі заявила, що вона не збирається залишати перегони, адже вважає, що "виборці в інших штатах заслуговують на альтернативу Трампу".

Згодом Дональд Трамп прокоментував перемогу Гейлі в окрузі Колумбія. 45 президент США саркастично привітав її та назвав "королевою боліт".

Варто зауважити, що в окрузі Колумбія демократична партія має одні з найсильніших позицій. На виборах у 2020 році там переміг демократ Джо Байден, набравши 92% голосів.

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