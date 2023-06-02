У війні з Україною ми не союзники Росії, – прем'єр-міністр Вірменії

Нікол Пашинян заявив, що війна в Україні безпосередньо впливає на відносини Вірменії з Росією. Однак прем'єр-міністр запевнив, що країна не є союзником окупантів.

Політик зауважив, що Єреван відчуває "занепокоєння" через військовий конфлікт України та Росії. При цьому країна продовжує зберігати нейтральну позицію.

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"Ми нікому не союзник"

Про це ніколи не говорилося вголос, але я думаю, що це видно: у війні з Україною ми не союзник Росії. І наше почуття від цієї війни, від цього конфлікту – занепокоєння, тому що вона безпосередньо впливає на всі наші відносини,

– висловився Пашинян.

Крім того, він додав, що у Вірменії багато власних турбот і країна не має часу вирішувати проблеми інших держав.

"На Заході помічають, що ми союзник Росії, більше помічають саме це. А в Росії бачать, що ми їм не союзник у війні з Україною. І виходить, що ми нікому не союзник у цій ситуації, а отже, вразливі", – стверджує прем'єр-міністр.

Позиція Вірменії щодо війни в Україні: коротко