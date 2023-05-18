Навчав українських військових: під Бахмутом загинув американський ветеран Ніколас Меймер

На Бахмутському напрямку загинув ветеран армії Сполучених Штатів – Ніколас Меймер. Йому було лише 45 років.

Американець приїхав в Україну, щоб навчати наших солдатів західним методикам ведення війни. Чоловік помер внаслідок удару російської артилерії.

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Що відомо про загибель американського героя

Близький друг Меймера та відставний полковник армії США Перрі Блекберн розповів, що американський доброволець перебував у будівлі у Бахмуті, яка обвалилася після артилерійського обстрілу росіян. За його словами, він або загинув від самого удару, або ж вже внаслідок падіння уламків будинку.

Більшість американців і українців там змогли втекти. На жаль, Ніку – не вдалося,

– зауважив Блекберн.



Американець Ніколас Меймер загинув на війні в Україні / Фото Джеймса Ріша

Згодом тіло Меймера виявили найманці ПВК "Вагнера". Євгєній Пригожин опублікував відео, де показав паспорт американця та прочитав ім'я "Ніколас". "Кухар Путіна" також зазначив, що передасть Меймера Сполученим Штатам, адже він помер "не в ліжку дідусем, а на війні".

Чим займався до своєї смерті Меймер

До початку війни в Україні Ніколас Меймер жив у штаті Айдахо. Згідно з його послужним списком, він прослужив в армії США понад 20 років і у 2018 році вийшов на пенсію.



Ніколас Меймер тренував українських добровольців / Фото з фейсбуку Ніколаса Меймера

Американець переїхав викладати англійську мову в Іспанію за два місяці до російського вторгнення в Україну. Далі, вже спостерігаючи за подіями в нашій країні, він вирішив приїхати допомагати українським захисникам.

В Україні він навчав цивільних добровольців та займався створенням програми підготовки загонів територіальної оборони.

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