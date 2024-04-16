Нардепа Ніколаєнка судитимуть за смертельну ДТП: обвинувальний акт вже скерували до суду
Джерело:Офіс генпрокурора
На трасі Київ – Чоп в Житомирській області 3 листопада 2023 року сталася смертельна ДТП. Тоді народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину. Розслідування вже завершили й тепер нардепа судитимуть.
Смертельна ДТП сталася, коли Ніколаєнко рухався у напрямку міста Чоп. 18-річна дівчина від отриманих травм загинула на місці.
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Нардепа судитимуть за вчинення смертельної ДТП
Слідчі завершили розслідування смертельної ДТП на Житомирщині, яка сталася 3 листопада 2023 року за участі народного депутата Андрія Ніколаєнка. Прокурори Офісу генпрокурора вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно нардепа. Так, Ніколаєнка звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої.
Слідство проводилося у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286. До слова, ця стаття передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Під час розслідування було встановлено, що 18-річна дівчина перебігала дорогу і на неї здійснив наїзд нардеп Ніколаєнко. Водій перевищував максимальну швидкість, а тому не зміг уникнути аварії.
Що відомо про аварію з Ніколаєнком
- Андрій Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину поблизу села Березівка Житомирської області. Спочатку про смертельну аварію повідомили у ЗМІ, а згодом нардеп підтвердив, що потрапив у ДТП. Водночас він наголосив, що сприятиме розслідуванню, а також запевнив, що був тверезим за кермом.
- Журналісти Суспільного писали, що загибла – 18-річна сирота Вікторія Назарова. Дівчина у 2023 році закінчила школу й навчалася на швачку. Рідні повідомили, що навпроти будинку, де жила Вікторія, розташований магазин. Дівчина перебігала дорогу в невстановленому місці, й один водій зміг уникнути зіткнення, а Ніколаєнко – ні.
- Відомо, що Ніколаєнко значно перевищував швидкість і 3 листопада до аварії отримав 9 штрафів за порушення ПДР. На трасі Київ – Чоп дозволена швидкість 110 кілометрів на годину, водночас нардеп їхав 162 кілометри на годину.