Ніколи не забуду той день, – Леді Гага розповіла про зйомки фільму з Бредлі Купером

Одна з найепатажніших співачок США Леді Гага знялась у ніжній фотосесії з голлівудським актором Бредлі Купером. Зірка розповіла, як проходили зйомки драми "Зірка народилася".

Восени на телеекранах з'явиться довгоочікуваний фільм "Зірка народилась". Кінострічка розповідає історію кантрі-музиканта Джексона Мейн і співачки Еллі, які закохались один в одного. Головних героїв зіграли Леді Гага та Бредлі Купер.

Читайте також: Шарліз Терон – 43: Топ найкращих фільмів атомної блондинки

У журналі Entertainment Weekly підігріли цікавість кіноманів до фільму, опублікувавши романтичне фото двох зірок. На знімку Леді Гага з темним волоссям зупинилась перед поцілунком з Бредлі Купером. Романтичний знімок зачарував мережу.



Леді Гага та Бредлі Купер

Окрім цього, співачка розповіла зворушливу історію про зйомки з голлівудським красенем. За словами Леді Гаги, сцена, де вона виконує баладу біля Бредлі Купера запам'ятається їй на все життя. В день зйомок зірка довідалась, що її близька подруга померла. Вона покинула знімальний майданчик, а коли повернулась, чоловік делікатно підтримав її.

"Моя дуже-дуже близька подруга Соня померла в той день від раку. Зйомка повинна була початися через 30 хвилин, але чоловік подруги подзвонив, і я пішла з майданчика. Сіла в машину і поїхала. Запізнилася на 15 хвилин: вона померла. Я буквально лежала поруч з Сонею, її чоловіком, їх собакою, його сином... А коли повернулася на майданчик, Бредлі повівся дуже делікатно. Я виконала цю пісню. Ніколи не забуду той день. Це сцена була дійсно особливою для мене, і я завжди буду пам'ятати її", – згадала Леді Гага.

Дивіться трейлер фільму "Зірка народилася" (відео):