Нікому не вдасться сховати інтереси України десь у політичних кабінетах, – Зеленський

Увесь цивілізований світ підтримує Україну у її спротиві російським окупантам. За словами президента Володимира Зеленського, він продовжуватиме звертатися до парламентів інших країн.

Українські дипломати дуже активно працюють, аби проти Росії вводили нові жорсткі санкції. Дедалі більше міжнародних компаній виходять з ринку країни-терористки, щоб не фінансувати своїми податками війну проти України, повідомляє 24 канал.

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Зеленський не дасть світу забути про зруйновані окупантами міста

Президент заявив, що він продовжуватиме звертатися до парламентів інших країн. Цей тиждень буде дуже насиченим з дипломатичної точки зору.

Тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках. Нікому не дамо забути про наші міста, про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові знищують,

– заявив Зеленський.

Він додав, що дедалі більше людей у світі – на боці України та добра у цій битві зі злом.

"І якщо політики десь не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії та нашого національного характеру", – підсумував президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: