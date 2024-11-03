У Нікополі ворог накрив артилерією промислове підприємство

Російські війська у ніч проти 3 листопада обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Окупанти атакували місто артилерією, ціллю ворога стало промислове підприємство. Є пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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"Уночі агресор двічі атакував Нікополь артилерією. Випустив по місту пів десятка снарядів. Пошкоджено промислове підприємство", – повідомив Лисак.

За словами очільника ОВА, унаслідок атаки немає загиблих і постраждалих.

До слова, учора, 2 листопада, під час атаки на Дніпропетровську область, Росія поранила п'ятьох людей, включаючи двох дітей.