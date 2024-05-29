У Нікополі росіяни влучили дроном по швидкій: є загиблі та поранені
Джерело:МВС України
Російські військові 29 травня в обід вдарили дроном-камікадзе по цивільному автомобілю швидкої медичної допомоги. Від вибуху боєприпасу одна людина загинула і одна зазнала поранень.
Внаслідок влучання дрону водій загинув, а працівниця медичної служби, яка знаходилась на пасажирському сидінні отримала поранення.
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Окупанти вдарили дроном по медиках
Надзвичайники, які прибули на виклик, негайно транспортували жінку до медичного закладу. Крім того, у поліції повідомляють, що вибух пошкодив цивільні будівлі та транспортні засоби.
Від влучання дрона загинув водій "швидкої" / Фото МВС України
Також вибуховою хвилею було частково пошкоджено скління вікон будівлі пожежно-рятувальної частини. Особовий склад ДСНС не постраждав.
Вибух дрона поранив медичну працівницю, що сиділа на пасажирському сидінні / Фото МВС України
Окупанти не припиняють тероризувати мирне населення України
- Зранку 29 травня у Нікополі ворожа артилерія вбила ще одну людину. 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл помер у лікарні. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.
- Також росіяни у середу, 29 травня, обстріляли прифронтове місто Лиман на Донеччині. Під удар потрапив мікрорайон із житловою забудовою. Унаслідок цієї атаки було поранено вісім місцевих мешканців.
- Складна ситуація для цивільних також і на Харківщині. Росіяни тероризують мирних жителів прифронтового Вовчанська. Вони не дають людям евакуюватися, прикриваючись ними як живим щитом. Водночас, окупанти не припиняють обстрілювати місто.
- Евакуація з Вовчанська зараз практично неможлива. Але, попри все, цивільних продовжують рятувати. У самому Вовчанську залишилася порівняно невелика кількість людей. За попередніми даними, там перебуває кілька десятків жителів. Здебільшого це люди дуже похилого віку. Також можна припустити, що залишилися "ждуни".
- У поліції Харківської області розповіли про звірства російських окупантів у Вовчанську. Зокрема, були зафіксовані випадки розстрілів мирних жителів, полон і допити цивільних, а також використання дронів для вбивств.