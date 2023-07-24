"Ситуація була вибухонебезпечною": експрезидент США Ніксон передбачив війну в Україні в 1994

Днями в США розсекретили президентську бібліотеку Білла Клінтона, який був главою Білого дому з 1993 по 2001 роки. Найцікавішою знахідною став лист одного з його попередників Річарда Ніксона, у якому той передбачив війну між Україною та Росією фактично за 20 років до її початку.

Свій лист Річард Ніксон надіслав Біллу Клінтону 21 березня 1994 року. У документі на 7 сторінок експрезидент США попередив свого наступника про те, що відносини України та Росії суттєво погіршаться. Так і трапилося 20 років по тому.

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Ніксон застерігав Клінтона

Річард Ніксон написав листа Біллу Клінтону після візитів до України та Росії. У підсумку експрезидент попередив тодішнього очільника Білого дому, що гра тодішнього президента Росії Бориса Єльцина в демократію скінчилася. Зокрема Ніксон зауважив, що в Єльцина стали гострішими проблеми з алкоголізмом та депресією, що свідчили про те, що він не зможе довго виконувати свої обов'язки.

Його пияцтво довше, а періоди депресії частіші. Найбільш неприємним є те, що він більше не може виконувати свої зобов’язання перед вами та іншими західними лідерами в дедалі більш антиамериканському середовищі в Думі та в країні,

– писав Ніксон.

Крім того, попри те, що в ті часи попри напруження довкола Криму та питань Чорноморського флоту, відносини України та Росії покращилися, Ніксон попереджав, що ситуація є вибухонебезпечною. Експрезидент США зауважував, що якщо ситуація вийде з-під контролю, то війна буде в рази гіршою за події в Боснії та Герцеговині, де спалахнула війна після розпаду Югославії.

Ніксон також закликав Клінтона посилити дипломатичне представництво в Києві та слідкували за подіями в Росії, зокрема за тим, хто стане наступником Єльцина. У 1994 році було максимально незрозуміло, хто замінить керманича Кремля, адже Путін з'явився тільки через 5 років.

Через важливість України я неохоче закликаю вас негайно посилити наше дипломатичне представництво в Києві,

– йшлося в листі.

Та, вочевидь, Клінтон не врахував листа Ніксона і вже в грудні 1994 року в Будапешті підписали меморандум, відповідно до якого Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки та територіальної цілісності від США, Великої Британії та Росії. Остання через 20 років порушила свої зобов'язання та розпочала вторгнення в Україну, анексувавши Крим та розпочавши війну на Донбасі, яка переросла в повномасштабну агресію.

Клінтон шкодує про Будапештський меморандум

У квітні цього року Білл Клінтон в одному з інтерв'ю заявив, що шкодує про те, що в часи свого президентства спонукав Україну відмовитися від ядерної зброї. Якби Україна зберегла свій арсенал, то, на думку експрезидента США, війни не було б.

Водночас Клінтон зазначив, що українці боялися віддавати ядерну зброю, однак партнери таки переконали піти на такий крок, який закріпили меморандумом у Будапешті. Клінтон заявив, що зараз почувається жахливо через те, що був причетним до ядерного роззброєння України, яким пізніше скористався Путін.