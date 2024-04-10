Знову без Taurus: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

10 квітня 2024, 18:04
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Джерело:

Міноборони Німеччини

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти Росії. У нього ввійшли снаряди, гвинтівки, дрони, техніка для розмінування та інше.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти поставок далекобійних ракет Taurus – вони не ввійшли у новий пакет. Володимир Зеленський зазначав, що така позиція пов'язана з ядерними погрозами Путіна.

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Допомога від Німеччини

Німеччина 10 квітня оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Так, у нього ввійшли набої, безпілотники кількох типів, гвинтівки, системи розмінування, всюдихід та інше оснащення. Так, повний список виглядає так:

  • 1 гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) (раніше передано 9);
  • 2 машини розмінування WISENT 1 (раніше передано 32);
  • 6000 снарядів калібру 155 мм (раніше передано 68 000);
  • 16 розвідувальних БпЛА Vector (раніше передано 196);
  • 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun (раніше передано 185);
  • 30 комплектів засобів протидії БпЛА (раніше передано 40);
  • 11 мобільних систем розмінування (раніше передано 9);
  • 3 мінні трали (раніше передано 43);
  • 70 інфрачервоних камер (раніше передано 330);
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 (раніше передано 305);
  • 120 гвинтівок Haenel CR308;
  • 24 човнові мотори;
  • 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 (раніше передано 15);
  • 1 мільйон набоїв для стрілецької зброї;
  • 5000 детонаторів.

Німеччини на війна

  • 32 місцеві політики округу Укермарк у Бранденбурзі написали до Олафа Шольца та президента Бундестагу Бербела Баса відкритого листа з закликом припинити військовму допомогу Україні. Вони переконані, що потрібно все владнати мирним шляхом.
  • Востаннє Німеччина надсилала допомогу наприкінці березня. У нього увійшли 18 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів, снаряди для Leopard 2 A6, кілька машин для розмінування, понад чотири десятки розвідувальних дронів, майже 200 систем виявлення БпЛА, 2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador тощо.
  • Сам Олаф Шольц постійно нагадує про підтримку України. Так, у зверненні з нагоди великодніх свят канцлер заявив, що допомога нашій державі необхідна також для безпеки самої Німеччини. За його словами, Україна бореться за справедливий мир.

Автор: Дмитро Усик