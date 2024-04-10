Знову без Taurus: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти Росії. У нього ввійшли снаряди, гвинтівки, дрони, техніка для розмінування та інше.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти поставок далекобійних ракет Taurus – вони не ввійшли у новий пакет. Володимир Зеленський зазначав, що така позиція пов'язана з ядерними погрозами Путіна.

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Допомога від Німеччини

Німеччина 10 квітня оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Так, у нього ввійшли набої, безпілотники кількох типів, гвинтівки, системи розмінування, всюдихід та інше оснащення. Так, повний список виглядає так:

1 гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) (раніше передано 9);

2 машини розмінування WISENT 1 (раніше передано 32);

6000 снарядів калібру 155 мм (раніше передано 68 000);

16 розвідувальних БпЛА Vector (раніше передано 196);

30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun (раніше передано 185);

30 комплектів засобів протидії БпЛА (раніше передано 40);

11 мобільних систем розмінування (раніше передано 9);

3 мінні трали (раніше передано 43);

70 інфрачервоних камер (раніше передано 330);

680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 (раніше передано 305);

120 гвинтівок Haenel CR308;

24 човнові мотори;

50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 (раніше передано 15);

1 мільйон набоїв для стрілецької зброї;

5000 детонаторів.

Німеччини на війна