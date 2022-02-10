Німеччина досі мовчить на запит Естонії щодо постачання гаубиць для України

У Естонії заявляють, що досі в очікуванні на офіційну відповідь Німеччини щодо надання Україні зброї. Мовиться про 122-міліметрові гаубиці німецького виробництва.

Для Естонії ж дуже важливо допомагати Україні всіма можливими способами. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас.

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Ми вважаємо дуже важливим допомагати Україні всіма можливими способами. Естонія готова надати зброю та боєприпаси, щоб допомогти Україні у співпраці з нашими союзниками захиститись від російської агресії,

– наголосила вона.

Відповідний запит від Естонії надійшов ще 21 січня. У ЗМІ тоді з'являлась інформація про те, що Німеччина нібито відмовила.

Німеччина відмовляється постачати зброю для України

У Німеччині по-різному пояснюють свою позицію щодо постачання зброї для нашої держави. Мовляв, не хочуть загострювати конфлікт і загалом не поставляють зброю в регіони кризи. Така позиція була завжди.

Але міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з німецькою колегою нібито дійшли компромісу щодо питання зброї. Вирішили більше уваги приділяти тому, що в силах Німеччини. Адже країна неодноразово наголошувала на тому, як підтримувала нашу державу, зокрема, фінансово.

Також проти Росії можуть ввести низку санкцій через агресію щодо України. У Німеччині запевняли, що в такому випадку готові заплатити ціну. Навіть мовилося про готовність зупинити "Північний потік-2".

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