Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі: про які літаки мовиться

Польща отримала дозвіл від уряду Німеччини передати Україні додаткові винищувачі. Україна знову отримає радянські літаки типу МіГ-29.

Уряд у Берліні погодив заявку Польщі на передачу винищувачів МіГ-29 зі запасів Східної Німеччини Україні. Міністерство оборони Німеччини дозволило Польщі поставити Україні 5 винищувачів МіГ-29

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Польща може передати Україні ще 5 літаків МіГ-29

"Я радий повідомити вам, що ми можемо пообіцяти нашим польським партнерам передачу Україні п'яти МіГ-29 з колишніх запасів НДР. Заявку ми отримали лише сьогодні. Я вітаю той факт, що ми у Федеральному уряді ухвалили це рішення разом", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 13 квітня оголосив про передачу Україні чергової партії винищувачів МіГ-29. Про це він повідомив під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні, інформує РАР.

Ми поставимо ще одну партію (бойових літаків – 24 Канал),

– сказав Моравецький, говорячи про МіГ-29.

За словами Моравецького, польські військові більше не потребують МіГ-29. Глава польського уряду не уточнив кількість літаків, які увійдуть у нову партію, та терміни їх передачі.

Він зазначив, що польська військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, наразі користується підтримкою союзників, в тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Моравецький нагадав, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються в найближчі роки.

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. У Повітряних Силах ЗСУ раніше закликали не спекулювати на темі літаків МіГ-29 . Передача цих винищувачів дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил, однак в жодному разі не розв'яже питання "контрнаступу" чи "перемоги". Україні потрібні західні винищувачі, зокрема F-16, які більш сучасні та ефективніші.