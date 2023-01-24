Танкам Leopard в Україні бути: Німеччина не блокуватиме передачу іншими країнами

Україні для боротьби проти окупантів терміново потрібні сучасні танки, зокрема Leopard 2. І низка країн погоджуються їх надати нашим військовим.

Однак тривалий час без зеленого світла від Німеччини, яка є виробником цих машин, здійснити таку передачу ніхто не міг. Та наприкінці січня у ЄС та США почали говорити, що Берлін не блокуватиме передачу іншими країнами Leopard 2 Україні.

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Німеччина не блокуватиме експорт танків

Про це, зокрема, повідомив на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів віцепрезидент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він повідомив, що на Раді ЄС відбувся обмін думками щодо постачання Україні сучасних танків, однак координаційна робота відбувається в рамках засідань "Рамштайн".

Інші країни, які бажають експортувати танки Leopard, можуть це робити. Німеччина не блокує експорт танків Leopard,

– сказав Жозеп Боррель.

Тож тепер країни, які хотіли надати Україні німецькі сучасні танки для боротьби, зможуть це зробити.

Також Жозеп Боррель наголосив, що окрім танків потрібно зважати й на інші зобов'язання, які були озвучені на зустрічі "Рамштайн" 20 січня. Це необхідно задля підвищення воєнної підтримки України за допомогою й багатьох інших засобів.

Зазначимо, що щодо передачі Leopard висловився й представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Він зазначив, що новин від Німеччини з приводу постачання танків нашим захисникам можна чекати найближчими днями.



Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 каналу

Постачання Україні сучасних танків Leopard

На засіданні "Рамштайн" 20 січня при обговоренні військової допомоги Україні міністр оборони США Ллойд Остін закликав не сповільнювати темпи у наданні підтримки Україні, а навпаки, збільшити постачання зброї. Адже, на його думку, саме зараз – переломний момент війни.

Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що між союзниками немає одностайної думки стосовно надання Україні сучасних танків. Разом з тим він повідомив, що доручив офіційним особам провести перевірку запасів танків Leopard у Німеччині. Це потрібно, щоб вони могли "діяти швидко" у разі "позитивного рішення" щодо надання цих танків нашим військовим.

Цікаво, що незадовго до засідання появилася інформація ультиматуму Шольца США. Буцімто Німеччина готова постачати свої танки, але лише після того, як Штати нададуть й свої танки Abrams. Міністр оборони Німеччини заперечив цю інформацію.

22 січня у Польщі вирішили діяти та заявили, що допускають створення коаліції з передачі Україні сучасних танків без Німеччини. За словами прем'єра Матеуша Моравецького, Польща не буде пасивно спостерігати, як Україна стікає кров'ю.

У той же день міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не перешкоджатиме Польщі, якщо вона захоче надати танки Leopard Україні. При цьому вона підкреслила, що Варшава ще не зверталася до Берліна з проханням дозволити надати ці танки Україні.