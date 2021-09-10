Німеччина та Франція пропонують нормандську зустріч: Кремль відмовляється

Німеччина та Франція запропонували провести нормандську зустріч на рівні глав міністерств закордонних справ на полях Генасамблеї ООН. Однак Росія від цього відмовляється.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Сергій Лавров під час форуму "Уся Росія-2021". Він назвав таку пропозицію несерйозною.

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Як Кремль пояснює відмову

За словами Лаврова, Росія не готова до зустрічі в нормандському форматі в умовах, які склалися. Причиною начебто є відмова України від виконання мінських домовленостей.

Коли Росію закликають провести зустріч у нормандському форматі, то вона просить спочатку пояснити, як це все поєднується, тому що мінські домовленості заперечуються,

– наголосив він.

Мінські домовленості – угода про тимчасове перемир'я у війні на Сході України, досягнута 5 вересня 2014 року на переговорах у Мінську.

Лавров зазначив, що Німеччина та Франція запропонували провести зустріч у нормандському форматі. Однак Кремль намагається з'ясувати, як ці країни ставляться до дій Володимира Зеленського та його команди, які нібито "перекреслюють можливість виконати мінські домовленості".

"Вони кажуть, що треба зібратися і там подивитися. Це розмова несерйозна й непрофесійна", – додав глава МЗС Росії.

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