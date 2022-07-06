Німеччина готова дати Україні гарантії безпеки, зараз це обговорюють у рамках G7, – Шольц

Канцлер Олаф Шольц повідомив, що Берлін готовий надати Україні гарантії безпеки. Проте не мовиться про участь Німеччини у війні та автоматичну військову допомогу у разі нового нападу.

Які конкретно це гарантії – Шольц не розповів. Він зауважив, що зараз це питання обговорюють з іншими державами та Україною.

Тим часом G7 хоче врізати російську нафту в ціні на 50%: чи реально це

Це не ті пункти, що у статті 5 Договору про НАТО

Разом з тим німецький канцлер запевнив – це будуть не такі зобов'язання країн, як у 5-й статті Договору про НАТО. Мовляв, їх радше адаптують під "конкретні ситуації".

Шольц згадав про санкції, які мають бути ефективними і запроваджуватись проти росії водночас ЄС, США та іншими західними партнерами.

Обговорення гарантій – постійний процес

Всього кілька днів тому Олаф Шольц наголосив, що обговорення гарантій безпеки для України не припиняється. Питання ретельно готують в дипломатичній сфері і планують завершити до того часу, як закінчиться війна.

Тим часом в Україні вже відбулось засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантів. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, як ці гарантії бачить Київ.

Мовиться про надання Україні сучасного озброєння, фінансування розвитку ОПК, стримування нової агресії, санкційна політика та повна компенсація росією завданої шкоди.

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Позиція Олафа Шольца щодо війни в Україні: останні новини

Як повідомив Олаф Шольц, рішення про вторгнення в Україну владімір путін ухвалив принаймні за рік до цього.

Під час зустрічі з Байденом на саміті G7 канцлер наголосив, що главі кремля надіслали чіткий сигнал про те, що Захід єдиний у підтримці України.

Шольц раніше заявив, що постачання зброї для України має бути пріоритетним. Разом з тим політик каже, що на німецьку зброю – велика черга, мовляв, її треба змінювати, аби надати перевагу Києву.

Дивіться відео про те, чому Угорщина не постачає Україні зброю:

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.