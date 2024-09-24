Щодо підтримки України: Німеччина готує зустріч Байдена, Шольца, Макрона і Стармера, – ЗМІ

Менш ніж за місяць до виборів президента Сполучених Штатів чинний очільник країни Джо Байден відвідає Німеччину. Так, під час його візиту Берлін має намір запросити також лідерів інших держав.

Зокрема, ідеться про глав Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України. Про це виданню Spiegel повідомили в урядових колах Берліна.

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Зустріч у форматі "четвірки"

Очільник США приїде до країни з візитом з 10 по 12 жовтня.

За інформацією видання, уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні.

Зустріч у так званому форматі "четвірки", швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України.

У виданні зазначили, що Байден також планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

За період перебування на посаді це буде другий візит до Німеччини чинного президента США, проте перший державний.

Джо Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.