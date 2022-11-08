Німеччина та Китай поставили важливу крапку, – Піонтковський про ядерні погрози Росії

Останнім часом можливість підриву росіянами дамби Каховської ГЕС стає вірогіднішою. Також з моменту окупації Енергодару Росією залишається ймовірною загроза катастрофи на Запорізькій АЕС.

Дії Росії на окупованих територіях, які можуть спричинити екологічні катастрофи, – це і є ядерний тероризм. Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Взагалі, все що робить зараз Росія в Україні – це ядерний, зерновий, енергетичний тероризм.

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Росія повсюди програє

За його словами, попри свої загрози та дії, Росія все одно повсюди програє.

Росія завдає великі збитки українській інфраструктурі, проте не досягає цілей. Водночас її дії посилюють спротив і лють українців,

– вважає публіцист.

Попри сигнали, що Європа втомилась від України, насправді це не так. Навпаки позиція Німеччини стрімко змінилася на більш жорстокішу до Кремля.

Колосальний удар по Путіну

Також німці та китайці поставили крапку у ядерному шантажу Росії. За підсумками візиту в Китай канцлера Німеччини, Олаф Шольц разом з лідером Китаю Сі Цзіньпіном категорично виступили проти використання ядерної зброї у російсько-українському конфлікті.

Висловлювання ніби нейтральне, але зрозуміло, до кого вони зверталися. Це колосальний удар по Путіну.

"На саміті G20 у Балі, вважаю, що китайці та американці разом також включать цю фразу в комюніке Великої двадцятки. Це буде ще один "цвях" в путінську "труну", – зазначив Піонтковський.

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Ядерні погрози Путіна: коротко