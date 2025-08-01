У Німеччині депутат Бундестагу від партії Християнсько-демократичний союз Родеріх Кізеветтер закликав до тимчасового виходу країни з Оттавської конвенції. Вона забороняє використання протипіхотних мін.

За словами депутата, Німеччині необхідно вийти з конвенції через загрозу з боку Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZDF.

Дивіться також Росія збільшила виробництво ракет, які найважче збити, – Defence Express

Навіщо Німеччині виходити з Оттавської конвенції?

Кізеветтер вважає, що через агресивну політику Росії Німеччина має тимчасово призупинити участь у договорі, допоки Москва не почне поважати суверенітет своїх сусідів. Він зазначив, що аналогічні рішення ухвалили інші країни, які відчувають загрозу через дії східного сусіда.

Політик нагадав, що Росія активно застосовує протипіхотні міни під час війни проти України, і хоч Німеччина не має спільного кордону з Росією чи Білоруссю, ризик залишається. Зокрема, він згадав про танкову бригаду Бундесверу, постійно дислоковану в Литві, яка, за його словами, може стати мішенню у разі ескалації.

Довідка: Оттавська конвенція про заборону протипіхотних мін була ухвалена 18 вересня 1997 року й набула чинності у 1999 році. Вона забороняє використання, виробництво, передавання та зберігання протипіхотних мін. А також зобов'язує країни-учасниці знищити свої запаси.

Слідом за Фінляндією, яка вже офіційно повідомила ООН про свій вихід з конвенції, ідентичні кроки зробили також країни Балтії та Польща. Естонія та Литва повідомили про це на початку літа, пояснивши рішення загостренням безпекової ситуації в регіоні.