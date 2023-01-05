Німеччина надасть Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder

Президент Джо Байден поговорив з канцлером Олафом Шольцом. Як виявилось, Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.

Байден та Шольц підтвердили свою підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Таким чином, вони показали непохитну солідарність з Україною та українським народом перед обличчям агресії Росії.

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Німеччина надасть озброєння Україні

Байден та Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Для цього США мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина – БМП "Мардер". Обидві країни планують тренувати українські війська на відповідних системах.

До того ж наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракет Patriot. Тож Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці нашій країні додаткової батареї ППО Patriot.

Окрім цього, Байден та Шольц висловили вдячність за військову підтримку, яку інші члени Альянсу та партнери надають Україні.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленский подякував Байдену та Шольцу за рішення посилити українську оборону. Він назвав це вагомим рішенням.

Матимемо ще одну батарею Patriotі потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави. Всі деталі і терміни будуть завтра (6 січня – 24 Канал) – після моєї розмови з паном канцлером,

– сказав український лідер.

Інша допомога Україні від Німеччини

Нещодавно Німеччина передала Україні ракети, кулемети, генератори, запчастини до літаків та багато інших корисних речей.

Також Німеччина відправила в Україну велику партію військової допомоги. Серед того, що прийшло – безпілотники, антидронне обладнання та ракетні системи.

Нагадаємо, що напередодні Нового року президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку канцлеру Німеччини. Наш лідер опублікував текст з подякою.

За словами Зеленського, у німецькій політиці відбувся "переломний момент". Після цього допомога Україні значно збільшилася.

До речі, глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що в Україну було доставлено більше самохідних гаубиць – йдеться про 24 одиниці. Також буде надано 6 – 7 САУ Gepard.

А в Бундестазі знову звернулися до німецького канцлера Олафа Шольца щодо військової допомоги Україні. Там наголосили, що "тепер м'яч на боці Берліна".

Понад чверть зброї та військового спорядження Німеччина з початку 2022 року відправила в Україну. Загальна вартість озброєння для нашої держави становить 2,24 мільярда євро.